A un año del secuestro de 10 yaquis en Loma de Bácum, aún no hay detenidos

El activista a favor de los Yaquis, Rodrigo González Enríquez, informó que ha pasado un año desde la desaparición de 10 integrantes de la etnia Yaqui, y que hasta ahora no ha habido ningún detenido.

El pasado mes de julio de 2021 se dio a conocer la desaparición de 15 integrantes de la etnia Yaqui cuando se encontraban en las inmediaciones de uno de los ranchos ganaderos que poseen en Loma de Bácum, y después de un año todavía no hay claridad en cuanto a los hechos.

Así lo informó el activista a favor de los Yaquis, Rodrigo González Enríquez, quien en entrevista con el periodista Marcelo Beyliss durante la edición matutina del programa Expreso 24/7, agregó que en los primeros días, cinco de ellos fueron liberados con vida, y que meses más tarde un colectivo de buscadoras localizó los restos de otros siete.

"Las condiciones en las que los encuentran son bastante tristes, con osamentas incineradas, fracciones de sus cuerpos, prácticamente destruidos, su ropa esparcida por el monte".

"Hay tres que no han aparecido, y hoy estamos en la intención de hacer una especie de recordatorio, en parte a las autoridades pidiendo justicia, porque hasta ahorita no ha sido nadie detenido, la investigación no ha tenido los resultados que se esperarían", comentó.

El activista detalló que los cuerpos de las siete personas localizadas siguen siendo analizados, ya que por las condiciones en las que los encontraron, estaban "dispersos y combinados entre todos", razón por la que hasta la fecha no han podido ser entregados a sus familiares para ser sepultados.

"Hoy estamos solicitando una misa que se va a ofrecer aquí a las 07:00 de la noche en Ciudad Obregón, en la iglesia de Guadalupe, para pedir por sus almas en el caso de los que se encontraron, y para pedir por encontrar con vida a los tres que aún faltan, considerando que ya ha pasado un año, y que esas probabilidades con el tiempo se han ido diluyendo", dijo.

González Enríquez también señaló que una de las posibles razones por las que estas personas fueron privadas de la libertad, es que fueron utilizados como escudos por el crimen organizado.

"Un día previo a la desaparición de estas 10 personas, por parte del Ejército Mexicano se les ubicó aproximadamente media tonelada de metanfetamina, y se les confiscó al interior".

"Por otra parte, dentro de todas estas pesquisas para ubicar a estas personas desaparecidas, se han encontrado por un lado indicios de laboratorios al interior de este territorio, y por el otro, [...] encontraron a la gente armada deteniendo a los vehículos en los que los Yaquis iban por su ganado".

Basado en eso, el también académico del Instituto Tecnológico de Sonora afirmó que hay plena seguridad de que fue un asunto de parte del crimen organizado, y que su razón para retenerlos tanto tiempo era para ofrecer la oportunidad de desarmar sus laboratorios y posteriormente escapar.