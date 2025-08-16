La Fiscalía de Sonora obtuvo la vinculación a proceso de un hombre de 41 años acusado de abuso sexual agravado reiterado en perjuicio de una menor de 12 años en San Miguel de Horcasitas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez vinculó a proceso a Enedino “N”, de 41 años, por el delito de abuso sexual agravado reiterado en agravio de una niña de 12 años.

De acuerdo con la carpeta de investigación, las agresiones ocurrieron en diversas ocasiones en un domicilio ubicado en un campo agrícola de la localidad de Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas.

Las indagatorias establecen que a principios de agosto de 2024 el imputado, aprovechando la relación de confianza con la víctima, cometió actos de carácter sexual y la amenazó para que no revelara lo sucedido.

Te puede interesar Pescadores auxilian a venado que nadaba en el Mar de Cortés

Se documentó además que estas conductas se habrían repetido desde que la menor tenía 9 años, lo que impactó gravemente su seguridad sexual y su libre desarrollo.

En la audiencia inicial, el juez dictó la medida de prisión preventiva justificada contra el acusado y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.



