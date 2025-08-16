Pescadores de Bahía Kino encontraron a un venado bura nadando mar adentro rumbo a Baja California. El animal, agotado por la travesía desde la Isla Tiburón, fue auxiliado y llevado a tierra firme.

Un grupo de pescadores de Bahía Kino se topó con una escena inusual en pleno mar: un venado bura nadando a mitad de camino entre la Isla Tiburón y la península de Baja California.

El ejemplar, visiblemente cansado por la distancia recorrida, fue auxiliado y trasladado en la embarcación de los pescadores hasta tierra firme en Baja California, al ser la costa más cercana.

El momento fue grabado por Román Godínes, quien documentó el rescate y difundió el video en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.



