Un elemento de la Policía Estatal resultó herido durante la persecución; el presunto agresor fue detenido y se mantiene operativo de seguridad en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que este martes se logró la detención de una persona tras un enfrentamiento con civiles armados en el municipio de Empalme.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción se registró luego de una persecución que comenzó cuando un conductor de un vehículo sedán no acató las indicaciones de los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). El vehículo ingresó al fraccionamiento Villa Dorada 2 y colisionó contra un automóvil estacionado en la calle Zirconia, lo que derivó en detonaciones de arma de fuego reportadas por vecinos al número de emergencias 911.

Durante el incidente, un elemento de la PESP resultó lesionado. Fue atendido de inmediato y trasladado a un hospital, donde se encuentra estable y bajo cuidado especializado.

Las autoridades informaron que la detención del presunto agresor se realizó gracias a la coordinación de corporaciones de los tres niveles de gobierno y la rápida reacción de la Policía Estatal. Los operativos en la zona continúan activos para reforzar la seguridad y brindar tranquilidad a la población.