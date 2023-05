Tránsito registró 40 accidentes viales del 22 al 28 de mayo

Sergio Váldez López, director de Tránsito, informó que estos hechos fueron 33 choques entre vehículos, dos choques con objeto fijo, dos atropellamientos y tres volcamientos.

Del 22 al 28 de mayo, el personal de la Policía de Tránsito de Hermosillo, reportó la atención de 40 accidentes viales que se registraron en la capital sonorense y zona rural.

Sergio Váldez López, director de Tránsito, informó que estos hechos fueron 33 choques entre vehículos, dos choques con objeto fijo, dos atropellamientos y tres volcamientos.

Entre las principales causas que orillaron a estos hechos fueron 11 por no respetar distancia con el vehículo de adelante, ocho por imprudencia del conductor, siete por exceder velocidad, no hacer alto, invadir carril y no respetar semáforo con cuatro cada uno y dos por retroceso.

Asimismo, explicó que 15 personas resultaron con algún tipo de lesión al participar en estos accidentes, mientras que dos personas perdieron la vida en un volcamiento por exceso de velocidad, registrado el pasado viernes en el kilómetro 76 de la Carretera 100 Estatal.

Importante respetar límites de velocidad

Recordó que, esta vialidad que conecta Hermosillo con Bahía de Kino, tiene una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora en algunos tramos, sin embargo, hay secciones en las que la velocidad es de 40 o 60 kilómetros, por lo que instó a los automovilistas a respetar estos límites de velocidad.

A decir del director de Tránsito, hay varias calles secundarias que conectan con la Carretera 100, como lo son la calle 4 Sur, 12 Norte, 36 norte, entre otras, las cuales tienen como máxima velocidad los 70 kilómetros por hora.

Indicó que, se mantiene la vigilancia constante por parte del personal de Tránsito en la Carretera 100 Estatal con el Operativo Carrusel, así como el punto de vigilancia que hay en la entrada de Bahía de Kino, donde el personal de Tránsito revisa a los conductores para detectar a aquellos que intentan conducir bajo los efectos del alcohol.

Mencionó que, en la semana del 22 al 28 de mayo se detectaron a 122 conductores excediendo el límite legal permitido de alcohol en aire expirado, de los cuales 80 fueron revisados en los Filtros de Alcoholimetría instalados durante el fin de semana.

Váldez López señaló que, en el mismo periodo de tiempo, el personal de Tránsito elaboró 3 mil 750 boletas de infracción, siendo las principales conductas sancionadas las siguientes: no respetar semáforo (725), estacionarse en zona prohibida (567), no traer puesto el cinturón (479), no respetar límite de velocidad (447) y utilizar el celular (280).