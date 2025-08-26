A través de puntos de vigilancia, acciones estratégicas e intercambio de información entre corporaciones, se logró ubicar y recapturar a la persona prófuga de la justicia.

Luego de que se diera a conocer la fuga de un reo del Centro de Reinserción Social de Hermosillo (Cereso 1), la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó este martes que fue capturado, tras el despliegue de un operativo en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

Según reportes, desde el sábado la persona se había escapado del centro penitenciario y este martes el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que ya se trabajaba en su reaprehensión.

Te puede interesar Gobernador Durazo confirma fuga de reo en Cereso 1 de Hermosillo

A través de puntos de vigilancia, acciones estratégicas e intercambio de información entre corporaciones, se logró ubicar y recapturar a la persona prófuga de la justicia.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para la realización de los trámites legales correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional y fortalecer las acciones de seguridad para garantizar el orden y la tranquilidad dentro de los centros penitenciarios del estado.