Fue el lunes que en redes sociales comenzó a propagarse la noticia que una persona privada de su libertad se habría fugado del Cereso 1, sin embargo, hasta ahora se confirma que los hechos están siendo investigados.

El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó esta mañana la fuga de un reo del Centro de Reinserción Social (Cereso 1), tras ser cuestionado por un grupo de reporteros.

Durazo Montaño señaló que ‘’están en el proceso de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Justicia del Estado’’ .

El mandatario estatal señaló que las autoridades competentes están ‘’cerca de su reaprehensión’’ , pero no dio más detalles sobre el hecho.

La misma tarde de ayer, se registró una movilización por parte del Ejército Mexicano, que se encontraba en la entrada principal del centro penitenciario.

Fugas en el Cereso

El escape de reos en el Cereso #1 de Hermosillo no es nuevo, el domingo 4 de mayo del presente año se fugó Saúl Francisco ‘N’, alias ‘El Ponchis’, identificado como generador de violencia.

‘El Ponchis’ fue capturado en el mes de marzo durante un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con el respaldo de Inteligencia Militar desde la Ciudad de México.

Su escape ocurrió el 5 de mayo, pero fue confirmado por autoridades estatales un día después.

La Fiscalía emitió una nueva ficha de búsqueda con una recompensa de un millón de pesos en moneda nacional para quien proporcione información útil y veraz sobre el paradero del 'Ponchis', quien hasta ahora no ha sido recapturado.



