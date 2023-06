Bomberos sofocan incendio de vehículo frente a escuela en Las Quintas

Los hechos se registraron durante la tarde de este lunes, sobre el bulevar Las Quintas, entre avenida Provincia Albacete y Paseo de los Álamos, en la colonia Las Quintas, donde se pudo apreciar el vehículo consumido en su totalidad por las llamas.

El incendio de un vehículo sedán, de color gris que se encontraba frente a una institución educativa, ubicada en el sector poniente de Hermosillo, dejó un saldo de daños materiales.

Los hechos se registraron durante la tarde de este lunes, sobre el bulevar Las Quintas, entre avenida Provincia Albacete y Paseo de los Álamos, en la colonia Las Quintas, donde se pudo apreciar el vehículo consumido en su totalidad por las llamas.

Elementos del departamento de Bomberos de Hermosillo, acudieron como primeros respondientes, quienes llevaron a cabo las labores para sofocar las llamas, mismas que se originaron en el área de motor y se propagaron al área de cabina.

Estudiantes llamaron a emergencias

Cabe señalar que, este hecho alertó a los estudiantes de dicho plantel educativo, por lo que de inmediato hicieron el llamado al número de emergencias 911 para alertar sobre lo ocurrido.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el apoyo de personal médico de la Cruz Roja, ya que no había nadie dentro del vehículo.

La situación quedó bajo control gracias al trabajo de bomberos, quienes lograron extinguir las llamas, supervisaron que la unidad estuviera libre de puntos humeantes y fue remolcada para ser trasladada al Corralón Municipal.