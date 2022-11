Muere motociclista tras impactar contra un tráiler en el Solidaridad

El accidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas entre la calle Yecora y Opodepe, de la colonia Miguel Hidalgo.

Una mujer perdió la vida al chocar con un tráiler cuando intentó integrarse al bulevar Solidaridad abordo de su motoneta la tarde de este miércoles al norte de Hermosillo.

Se presume que la conductora de la moto cargaba una guitarra, la cual le bloqueaba la visibilidad al momento de integrarse al bulevar Solidaridad, por lo que no logró observar la pesada unidad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, quienes observaron a la fémina sobre el pavimento y varias de sus pertenencias regadas en el camino.

A pesar de que se contó con una unidad de Cruz Roja y otra perteneciente a una clínica particular, no hubo nada qué hacer, ya que el cuerpo no contaba con signos vitales.

El área se aseguró de inmediato por parte de los agentes municipales, mismos que aguardaron hasta la llegada de periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado para hacer las indagatorias correspondientes, levantamiento del cuerpo y traslado al Servicio Médico Forense.

Los agentes municipales también se ocuparon de supervisar el caos vehicular que se ocasionó debido a que, durante el trabajo pericial, se ocupó los dos carriles de extrema derecha del bulevar Solidaridad, por el lado de circulación de sur a norte.