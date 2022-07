Protestan frente a la CEDH para que se investigue la violación sexual a menor de edad

HERMOSILLO, SON.- Integrantes de la asociación civil Jurídicas Feministas realizaron una protesta pacífica a las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicitando justicia a nombre de una menor de edad víctima de violación sexual.

Las abogadas en el caso demandan la judicialización de la Carpeta de Investigación y que se asigne un Ministerio Público competente al caso, señalando omisiones, negligencias y revictimización de parte de la Fiscalía del Estado.

“Hemos decidido realizar esta acción de manifestación, ya que no ha avanzado su caso, no ha habido una forma de que se pueda judicializar. Nosotras como abogadas ya hemos hecho jurídicamente todo lo posible, sin embargo, no hay una disposición ni voluntad por parte de Fiscalía, tan es así que ahorita la carpeta de investigación de ella se encuentra sin Ministerio Público”

Las denunciantes pusieron la queja ante Derechos Humanos, solicitando que se investigue el caso y se brinde protección para la menor afectada y para su familia. Posteriormente procedieron a cerrar momentáneamente la circulación del bulevar Luis Encinas hacia el bulevar Jesús García Morales.

“Este no es un caso aislado, no es un hecho aislado, hay muchos casos de niñas víctimas de violencia sexual que no han procedido en la Fiscalía por falta de perspectiva de género, por falta de enfoque del interés superior de la niñez. Los servidores públicos no están capacitados para este tipo de casos. Sacan oficios al por mayor, sin embargo, no hay una investigación contundente”