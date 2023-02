Detienen a policía en Cajeme por disparar a autos con rifle de postas

El alcalde Javier Lamarque Cano confirmó que el detenido es un policía activo de la corporación municipal.

Al estar presuntamente señalado por haber causado daños en más de 20 vehículos con un rifle de postas, un policía municipal de Cajeme identificado como José Francisco "N." de 47 años de edad, fue detenido por autoridades y turnado a la Fiscalía de Sonora.

La detención se realizó la noche del jueves, cuando policías municipales circulaban sobre la calle Obrero Mundial en la colonia Primero de Mayo, donde una mujer se acercó para reportar que un sujeto le quebró uno de los cristales de su automóvil con un rifle de postas.

La denunciante señaló que el responsable circulaba a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet, de color blanco, la cual transitaba sobre la misma calle Obrero Mundial rumbo a la Paseo Miravalle.

En ese momento los agentes iniciaron una persecución, y después de varios minutos lograron alcanzarlo en la colonia Villas del Cortés, donde detectaron que en la parte trasera del asiento se encontraba un rifle de postas de color café con negro.

Confirman que es Policía Municipal

El alcalde Javier Lamarque Cano confirmó que el detenido es un policía activo de la corporación municipal, por lo que aseguró que estos hechos no serán solapados por la autoridad y tendrá que sancionarse conforme a la ley.

“ Se le va a aplicar el procedimiento correspondiente y tiene que ser sancionado, vamos a estar al pendiente para que esto no vuelva a pasar, el elemento tiene que someterse a los procedimientos que establecen las autoridades. No vamos a permitir ninguna situación de este tipo, no vamos a encubrir, si yo me entero de cualquier cosa vamos a proceder ”, expresó.

El Presidente Municipal señaló que, en caso de que se detecte una irregularidad por parte de algún elemento policiaco, se va a proceder de la misma manera para que reciban el castigo correspondiente.

Cabe señalar que José Francisco no tenía responsabilidades operativas dentro de la corporación, ya que estaba comisionado a la seguridad de un particular en Ciudad Obregón.

En las últimas semanas, varios ciudadanos habían reportado que fueron atacados con un rifle de postas y el responsable circulaba en un vehículo pick up de color blanco.