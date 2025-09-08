Agentes municipales de Hermosillo intervinieron en dos casos distintos para trasladar a una joven de 22 años y a una mujer de 53 años que presentaban complicaciones respiratorias, logrando canalizarlas de forma segura a centros hospitalarios.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo brindaron apoyo en dos emergencias médicas registradas el domingo, donde dos mujeres presentaron dificultades respiratorias y requirieron atención inmediata.

El primer caso ocurrió a las 08:20 horas en la carretera Ures, kilómetro 2, cuando los agentes González Chee y Vilches Zúñiga fueron interceptados por un automovilista que trasladaba a su hija de 22 años con complicaciones de salud. La joven fue llevada en la patrulla hasta el cruce del bulevar Ignacio Soto y Periférico Oriente, donde una ambulancia la trasladó al Hospital General.

Más tarde, a las 18:17 horas, oficiales a bordo de la patrulla E-190, identificados como Siqueiros Román y Gutiérrez Valdez, acudieron al llamado en las calles Campo Verde y Sierra de los Mojones, en la colonia Solidaridad.

En el sitio atendieron a una mujer de 53 años que no podía respirar debido a antecedentes de hipertensión y tiroides. Fue llevada a la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir tratamiento especializado.

Ambos casos concluyeron con la atención médica oportuna de las pacientes, quienes quedaron bajo supervisión hospitalaria. La Policía Municipal reiteró que la coordinación con ambulancias y hospitales es clave para dar respuesta rápida en este tipo de emergencias.



