La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la detención de 14 personas, entre ellas empresarios, marinos y funcionarios aduanales, acusados de integrar una red de contrabando de diésel.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este domingo que el caso de huachicol fiscal desarticulado en el puerto de Tampico, Tamaulipas, refleja el compromiso del gobierno federal de aplicar “cero impunidad” ante delitos de corrupción y contrabando de combustibles.

"Es el compromiso de cero impunidad (…) detener a todos aquellos que estén involucrados”, señaló durante su conferencia matutina.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), el operativo permitió capturar a 14 personas presuntamente relacionadas con el ingreso ilegal de diésel, tras el decomiso de 10 millones de litros realizado en marzo pasado.

Las indagatorias apuntan a que la organización utilizaba empresas fachada, documentos falsos y contactos en instituciones federales para introducir el combustible sin pagar impuestos y revenderlo a gasolineras o flotillas con permisos legales.

Nombres de los detenidos

Entre los detenidos destacan el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda; el exjuez Anuar González Hemadi, conocido por el caso “Los Porkys”; además de empresarios y funcionarios identificados como Héctor Manuel N., José N., Francisco Javier N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N. e Ismael N.

La presidenta detalló que la investigación inició tras denuncias presentadas por el entonces titular de la Semar, Rafael Ojeda Durán, lo que permitió a la FGR reunir pruebas suficientes para avanzar en el caso.

“El propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía hace dos años (…) y ahora, con el arribo de este tanque cargado de diésel, se contaron con mayores pruebas para realizar las detenciones”, explicó Sheinbaum.

Los detenidos fueron trasladados a penales federales y quedaron a disposición de un juez de control, mientras la FGR continúa con la integración de la carpeta de investigación. Las autoridades federales enfatizaron que el caso se mantendrá abierto hasta identificar a todos los responsables de la red.