Los exministeriales son requeridos por la justicia tras el hecho registrado en mayo pasado, donde un abogado resultó gravemente herido tras sufrir disparos en al menos 70 ocasiones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ofrece una recompensa de un millón de pesos por dos exagentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) involucrados en la agresión contra de un civil.

Te puede interesar Solicitan ayuda a autoridades internacionales para captura de agentes AMIC

La autoridad ofreció hasta 500 mil pesos mexicanos por información eficiente, veraz, precisa y oportuna para la localización de Argel Azael Luna Delgado y de Miguel Ángel Palafox, por su probable participación en la ejecución del hecho que la Ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja en grado de tentativa de un un deber legal.

Los exministeriales son requeridos por la justicia tras los hechos del 24 de mayo en Hermosillo, en el que un abogado resultó gravemente herido, luego de que se le disparara al menos 70 ocasiones por equivocación.

Ambos realizaban un operativo tras una agresión contra policías estatales y confundieron el vehículo con el de los atacantes.