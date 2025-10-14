Agentes de la AMIC aseguraron a un hombre de 24 años durante un operativo en la colonia 5 de Febrero; le hallaron 12 dosis con polvo granulado con características de metanfetamina.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron en flagrancia a Marcos Domingo “N”, de 24 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo, durante un operativo de vigilancia en Nogales.

De acuerdo con la corporación, el aseguramiento ocurrió sobre las calles 5 de Febrero y Uruguay, en la colonia 5 de Febrero, donde agentes de la Base Operativa observaron a dos masculinos en un aparente intercambio con características de compraventa de droga. Al intentar la inspección, uno de los sujetos huyó, mientras que Marcos Domingo “N” fue asegurado.

En la bolsa frontal derecha del short del detenido se localizó un envoltorio plástico transparente con 12 dosis de polvo granulado con características de la droga conocida como “cristal”.

El detenido fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana Especializada en Detenciones en Flagrancia (CAT) para continuar con las diligencias ministeriales y determinar su situación legal.