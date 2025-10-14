Casas recuperadas del infonavit: viviendas hasta 30% más baratas
Cada año, miles de viviendas son devueltas o abandonadas y el infonavit las recupera, rehabilita y coloca en venta con descuentos. No se venden directo al público: operan coinversores e inmobiliarias autorizadas.
Conseguir una vivienda propia se ha vuelto complejo por el alza de precios y el costo del financiamiento. Una alternativa es el programa de recuperación de viviendas del infonavit, que rescata, rehabilita y recoloca inmuebles devueltos o abandonados por incumplimiento de créditos hipotecarios.
Tras concluir el proceso legal, el instituto toma posesión, realiza trabajos de limpieza, reparación e incluso reconstrucción y los integra al Programa de Regeneración Comunitaria, que también interviene el entorno barrial afectado por el abandono.
Estas casas se ofertan con descuentos aproximados de 20 a 30% respecto a su valor de mercado. La colocación se realiza a través de coinversores privados, inmobiliarias o desarrolladoras autorizadas, que rehabilitan y publican los catálogos; en algunos casos se utilizan subastas.
El crédito infonavit puede emplearse para financiar la compra e incluso destinar una parte a mejoras adicionales, siempre que el avalúo y las reglas del producto lo permitan.
Cómo acceder a una vivienda recuperada
- Acudir a un CESI (Centro de Servicio infonavit) para conocer programas activos y orientación local
- Revisar portales inmobiliarios que publiquen listados de “casas recuperadas” o “remates infonavit”
- Contactar desarrolladoras/coinversores participantes que manejan catálogos por zona
No existe una lista pública nacional única; cada delegación mantiene registros operativos y ofertas que cambian con frecuencia.
Rangos de precio y proceso
- Descuento: usualmente 20–30% vs. valor comercial, sujeto al estado del inmueble y su ubicación
- Supervisión: las operaciones se realizan con documentación en regla y evaluación técnica previa para asegurar habitabilidad
- Esquemas especiales: en algunos casos hay renta con opción a compra mientras concluye la rehabilitación
Requisitos básicos del comprador
- Ser derechohabiente activo del infonavit
- Contar con precalificación vigente y monto de crédito disponible
- Asesorarse con inmobiliaria/coinversor autorizado
- Presentar identificación, comprobantes laborales y de ingresos
- Verificar físicamente y legalmente el inmueble antes de firmar (servicios, daños estructurales, adeudos locales, régimen de propiedad)
Consejos prácticos
- Pide el avalúo y dictamen técnico para dimensionar costos de reparación
- Compara el total (precio + arreglos) con vivienda usada/nueva en la misma zona
- Confirma que la oferta provenga de empresas autorizadas y que el proceso se realice en instancias oficiales