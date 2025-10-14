Cada año, miles de viviendas son devueltas o abandonadas y el infonavit las recupera, rehabilita y coloca en venta con descuentos. No se venden directo al público: operan coinversores e inmobiliarias autorizadas.

Conseguir una vivienda propia se ha vuelto complejo por el alza de precios y el costo del financiamiento. Una alternativa es el programa de recuperación de viviendas del infonavit, que rescata, rehabilita y recoloca inmuebles devueltos o abandonados por incumplimiento de créditos hipotecarios.

Tras concluir el proceso legal, el instituto toma posesión, realiza trabajos de limpieza, reparación e incluso reconstrucción y los integra al Programa de Regeneración Comunitaria, que también interviene el entorno barrial afectado por el abandono.

Estas casas se ofertan con descuentos aproximados de 20 a 30% respecto a su valor de mercado. La colocación se realiza a través de coinversores privados, inmobiliarias o desarrolladoras autorizadas, que rehabilitan y publican los catálogos; en algunos casos se utilizan subastas.

El crédito infonavit puede emplearse para financiar la compra e incluso destinar una parte a mejoras adicionales, siempre que el avalúo y las reglas del producto lo permitan.

Cómo acceder a una vivienda recuperada

Acudir a un CESI (Centro de Servicio infonavit) para conocer programas activos y orientación local

Revisar portales inmobiliarios que publiquen listados de “casas recuperadas” o “remates infonavit”

Contactar desarrolladoras/coinversores participantes que manejan catálogos por zona

No existe una lista pública nacional única; cada delegación mantiene registros operativos y ofertas que cambian con frecuencia.

Rangos de precio y proceso

Descuento: usualmente 20–30% vs. valor comercial, sujeto al estado del inmueble y su ubicación

Supervisión: las operaciones se realizan con documentación en regla y evaluación técnica previa para asegurar habitabilidad

Esquemas especiales: en algunos casos hay renta con opción a compra mientras concluye la rehabilitación

Requisitos básicos del comprador

Ser derechohabiente activo del infonavit Contar con precalificación vigente y monto de crédito disponible Asesorarse con inmobiliaria/coinversor autorizado Presentar identificación, comprobantes laborales y de ingresos Verificar físicamente y legalmente el inmueble antes de firmar (servicios, daños estructurales, adeudos locales, régimen de propiedad)

Consejos prácticos