Manuel Jasae ‘N’, de 20 años de edad, fue imputado por su probable responsabilidad de los delitos de agresión contra un funcionario público, lesiones calificadas con ventaja que dejan cicatrices visibles y robo agravado en perjuicio de un elemento de la Policía Municipal de Hermosillo.

La detención se realizó en el fraccionamiento California Residencial; la víctima se encontraba en el cumplimiento de sus funciones.

En dicho lugar, el uniformado sufrió agresiones que derivaron en lesiones con secuelas visibles, además de ser despojado de su teléfono celular mediante el uso de la violencia, de noche y con ayuda de otro sujeto, éste último menor de edad ya judicializado.

Luego de su captura, Manuel Jasae fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente y quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso 1) de Hermosillo.

Posteriormente, se efectuó la audiencia inicial, donde el agente del Ministerio Público presentó diversos medios de prueba, imputando por los delitos antes mencionados y calificando las lesiones como ventajosas, ya que el imputado es un boxeador; además porque intervinieron dos o más personas en la comisión del delito.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la protección de servidores públicos y la procuración de justicia mediante la aplicación estricta de la ley.