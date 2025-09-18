El vicefiscal de Investigaciones de Sonora informó que un joven de 20 años enfrenta cargos por lesiones contra policías municipales en Hermosillo; se analiza también posible corrupción de menores.

El vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE), Jesús Francisco Moreno Cruz, confirmó que un joven de 20 años fue imputado por el delito de lesiones que dejan cicatrices notables y con ventaja, tras la agresión registrada contra elementos de la Policía Municipal en Hermosillo.

El funcionario precisó que la condición de boxeador del imputado le otorgaba una ventaja física frente a los agentes. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional para presentar pruebas, por lo que el caso se encuentra en etapa procesal.

Moreno Cruz agregó que la Fiscalía evalúa si también procede la acusación de corrupción de menores, dado que el joven se encontraba acompañado de adolescentes mientras ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública.

En relación con la supuesta localización del boxeador Iván Mercado por parte de un colectivo de búsqueda, el vicefiscal indicó que la identificación aún está en proceso y no existe confirmación oficial.



