De acuerdo con la Fiscalía, unos ordenaron y otros ejecutaron un traslado forzado de personas que por su aspecto físico y de vestimenta los consideraron que estaban en situación de calle, privándolos de su libertad y ser llevados en transportes a zonas del sur del estado.

La Fiscalía de Sonora informó este viernes que el exdirector de la Policía de Hermosillo, Manuel Emilio ’N’ así como Ángel Aly Adzdu 'N', Francisco Guadalupe 'N', Pánfilo 'N', José Ángel 'N', y Luis Mario 'N', fueron imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y privación de la libertad equiparada.

De acuerdo con la autoridad, unos ordenaron y otros ejecutaron un traslado forzado de personas que por su aspecto físico y de vestimenta los consideraron que estaban en situación de calle, privándolos de su libertad para ser llevados en contra de su voluntad en autobuses y abandonados en diferentes puntos del sur del estado de Sonora.

En cuanto a la posible vinculación a proceso, será hasta el 12 de agosto cuando se resuelva ese asunto, ya que la defensa solicitó la ampliación del término para ofrecer datos de prueba.

FISCALÍA INFORMA



Hermosillo, Sonora, 8 de agosto 2025.- Tras la realización de la audiencia inicial ante el juez oral penal, en contra de Ángel Aly Adzdu “N”, Francisco Guadalupe “N”, Pánfilo “N”, José Ángel “N”, Luis Mario “N” y Manuel Emilio “N”, por los delitos de Abuso de… pic.twitter.com/izGyZt672G — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 9, 2025

Otorgan 'libertad'

El juez otorgó medidas cautelares en libertad en tanto se resuelve la situación jurídica de los imputados y las condiciones son las siguientes:

Presentación periódica mensual.

Exhibición de una garantía económica para cada uno de los imputados.

La prohibición de salir del Distrito Judicial sin autorización.

La prohibición de concurrir a acercarse a las comandancias de policías diversas a la que estuvieran adscritos, o que se les comisione.

La prohibición de acercarse con ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.

Desestiman versiones en redes

Luego de que difundiera en redes sociales información sobre su liberación, la Fiscalía aseguró que es 'falso' que hayan quedado eximidos de responsabilidad penal.