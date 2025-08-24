El apodado como ‘El Walter’ fue detenido el pasado 20 de julio en la zona del Cerro de la Campana durante un operativo por tierra y aire.

La Fiscalía de Sonora formuló imputación contra Walter Francisco ‘N’, alias ‘El Walter’, por su presunta responsabilidad en delitos de robo empleando violencia en las personas y amenazas con robo calificado agravado, con machete, en agravio de diversas víctimas en Hermosillo.

El apodado como ‘El Walter’, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva de Hermosillo, cuando éstos realizaban patrullajes en la zona del Cerro de la Campana el pasado 20 de agosto.

El individuo fue localizado por los agentes a las 18:00 horas, en el callejón Del Sapo y la avenida Mina, en la colonia Las Pilas, en la zona centro de la ciudad de Hermosillo y le aseguraron una navaja con punta y filo, de aproximadamente 15 centímetros de longitud.

Robo con violencia

De acuerdo a las investigaciones, el 3 de febrero de 2025, a eso de las 16:00 horas, en un parque ubicado en la colonia Las Pilas, el imputado amagó con un machete a la víctima Guillermo ‘N’, a quien despojó de un reloj, una cartera con 300 pesos en efectivo y posteriormente lo golpeó en la cabeza, amenazándolo de muerte antes de huir del lugar.

Mientras que el pasado 12 de julio, aproximadamente a las 22:30 horas, en las inmediaciones de la colonia Centro, el imputado, acompañado de diversas personas, interceptó a Salvador Rigoberto ‘N’ y Francisco Ramón ‘N’, a quienes amenazó con machetes para despojarlos de dinero en efectivo, documentos y un teléfono celular.

En esa ocasión, Walter Francisco agredió físicamente a Francisco Ramón ‘N’, provocando heridas en el cuello y mano izquierda con un arma blanca.

Las investigaciones realizadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con Servicios Periciales permitieron establecer la probable responsabilidad del imputado en ambos hechos, por lo que fue detenido mediante órdenes judiciales y puesto a disposición de jueces.