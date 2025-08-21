Walter Francisco, que cuenta con dos órdenes de aprehensión por robo con violencia, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva de Hermosillo, cuando realizaban patrullajes por la zona el día de ayer.

Durante un operativo por tierra y aire, fue capturado Walter Francisco ‘N’, de 25 años de edad, objetivo prioritario relacionado con actos delictivos en el Cerro de la Campana y alrededores.

El apodado como ‘El Walter’, fue sorprendido por elementos de la Policía Preventiva de Hermosillo, cuando éstos realizaban patrullajes por la zona el día de ayer.

El individuo fue ubicado por los agentes a las 18:00 horas, en el callejón Del Sapo y la avenida Mina, en la colonia Las Pilas, en la zona centro de la ciudad de Hermosillo.

A Walter Francisco le aseguraron una navaja con punta y filo, de aproximadamente 15 centímetros de longitud.

Finalmente, el generador de violencia, que cuenta con dos órdenes de aprehensión por el delito de robo con violencia a las personas, fue puesto a disposición del Ministerio Público.