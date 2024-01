Hombre golpea a su padre en Los Arroyos; se enojó porque no le dio comida

El sujeto se puso agresivo luego de que su padre le negara la comida porque no trabaja.

La noche del pasado domingo 14 de enero, elementos policiales detuvieron a Manuel Fernando 'N' de 36 años por agredir física y verbalmente a su padre.

Los hechos ocurrieron a las 23:44 horas en un domicilio ubicado en las calles Arroyo de Camou y Arroyo de Salto de la colonia Los Arroyos.

La víctima de 65 años de edad narró que su hijo se puso agresivo luego de que le pidió comida y contestó que no había para él, debido a que no trabaja y no aporta para los gastos de la casa.

El hombre mayor fue golpeado en el lado izquierdo del rostro, lo cual le provocó un hematoma en el ojo.

Los agentes acudieron al lugar de los hechos en atención al reporte, donde procedieron a arrestar al hombre.