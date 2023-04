Sin novedades sobre la búsqueda de Nathan Karim; sigue la investigación

Claudia Indira Contreras explicó que desde la publicación de su ficha roja en Interpol (Organización International de Policía Criminal), no se ha tenido mayor novedad sobre el caso de Nathan Karim.

Se mantiene la búsqueda internacional de Nathan Karim, presunto culpable de atropellar a una mujer y dos menores de edad en Hermosillo el pasado 5 de marzo de 2023, así lo explicó la Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras.

Luego de la formal activación de ficha roja para su búsqueda en Estados Unidos, a donde presuntamente huyó el Nathan Karim, la titular de la Fiscalía de Sonora comentó que no existe mayor actualización en su caso.

"Se ha estado buscando información, y se da conocimiento a nivel internacional, así que tarde o temprano vamos a tener noticia sobre ello", explicó ante los medios de comunicación.

Contreras Córdova comentó que aún y cuando la Organización International de Policía Criminal (Interpol) no da a conocer de forma pública su ficha de búsqueda, esto no significa que no se mantengan labores de lozalización a nivel internacional.

"No todas las fichas son publicadas; en 2020 fueron alrededor de 70 mil (fichas) solicitadas por distintos países y solamente seis mil aproximadamente se publicaron, sin embargo eso no significa que no se esté trabajando al respecto", afirmó la Fiscal de Sonora.