Blanca Siomara Velázquez Rochín, privada de la libertad ayer por la tarde en Cajeme, fue hallada con bien luego de que las autoridades activaran protocolo de búsqueda.

La joven Blanca Siomara Velázquez Rochín fue localizada sana y salva la tarde de este sábado 9 de agosto, luego de haber sido privada de su libertad en la vía pública el día anterior en la colonia Centro de Cajeme.

La privación de la libertad ocurrió alrededor de las 19:20 horas del viernes 8 de agosto sobre la calle Allende, entre Tlaxcala y Tabasco, frente a un hotel. Un video de cámaras de vigilancia, difundido en redes sociales, mostró el momento en que varios hombres se llevaron a la joven.

#Video | Así fue como privaron de la libertad a Siomara afuera de un hotel en Ciudad Obregón



El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón compartió la ficha de Protocolo Alba para la búsqueda y pronta localización de Blanca Siomara Velázquez Rochín, de 28 años, quien fue privada… pic.twitter.com/ObCDV8A9o4 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) August 9, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) activó el Protocolo Alba durante la tarde del sábado, solicitando la colaboración ciudadana para su localización.

Horas después, a las 18:03 horas de este sábado, la FGJE informó que el protocolo fue desactivado tras confirmarse que Siomara había sido liberada y se encontraba con sus familiares, sin lesiones.

La dependencia detalló que su rescate fue resultado de un operativo de búsqueda implementado por corporaciones de los tres niveles de gobierno en puntos estratégicos de Ciudad Obregón, así como de la amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación.

La FGJE mantiene abierta la investigación para identificar y detener a los responsables de la privación ilegal de la libertad.