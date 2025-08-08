La FGJES confirmó que Juan Antonio “N”, buscado por el homicidio de un menor en Hermosillo, fue neutralizado en Cajeme tras atacar a agentes con un arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) neutralizaron a Juan Antonio “N”, de 25 años, en un domicilio de la colonia Casa Blanca, en Cajeme, tras un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por homicidio calificado.

El sujeto era investigado por el homicidio de un joven de 16 años, cometido el 29 de junio de 2025 en la colonia Floresta de Hermosillo. Según la carpeta de investigación, la víctima y el presunto responsable estaban juntos desde un día antes del crimen.

Las indagatorias señalan que el agresor atacó a la víctima a golpes y la mutiló luego de enfurecerse por un error cometido durante la realización de un tatuaje.

En la escena se aseguraron un hacha, un palo y cobijas con manchas hemáticas. Horas más tarde, en una sucursal de supermercado ubicada en los bulevares Progreso y Solidaridad, fue localizada una hielera con restos humanos en los sanitarios.

Operativo en Cajeme

Con la orden de aprehensión emitida por un juez, agentes de la AMIC localizaron a Juan Antonio “N” en un domicilio de la calle Montebello, en la colonia Casa Blanca de Ciudad Obregón.

Al detectar la presencia policial, el sospechoso disparó contra los elementos con un arma de fuego. Los agentes repelieron la agresión, resultando en la neutralización del objetivo conforme a los protocolos de actuación.

Otro detenido y aseguramientos

En el mismo lugar fue arrestado Alberto Emmanuel “N”, originario de Jalisco, quien también abrió fuego contra los agentes. Se le aseguró un arma de fuego y 20 envoltorios de marihuana.

El detenido y la evidencia fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras que el cuerpo de Juan Antonio “N” fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia y trámites de ley.