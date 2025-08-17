La FGJE confirmó que dos adultos murieron en un ataque armado en Ciudad Obregón y aclaró que no hubo menores de edad afectados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que dos personas adultas perdieron la vida la mañana de este domingo 17 de agosto, tras un ataque armado registrado en la avenida Herradura, entre las calles Turquesa y Del Ballo, en Ciudad Obregón.

La autoridad estatal aclaró que no hubo menores de edad lesionados ni fallecidos, como lo difundieron algunas plataformas digitales.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos a bordo de una motocicleta realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego en contra de Alejandra 'N' y Agustín 'N', de 22 años y originario de Chihuahua. La mujer murió en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado con vida a un hospital, donde minutos después perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

En el sitio se aseguraron casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron integrados como evidencia dentro de la carpeta de investigación. Vecinos de la zona declararon haber escuchado varias detonaciones, lo que refuerza la línea de investigación sobre la violencia generada por grupos delictivos en la región.

La FGJE señaló que mantiene actos de investigación y peritajes especializados con el fin de ubicar y detener a los responsables, reiterando su compromiso de procurar justicia y garantizar la seguridad de la ciudadanía sonorense.