La víctima logró escaparse por el techo de un domicilio, aprovechando que 'El Patines' y otros captores estaban distraídos.

Un hombre, identificado como Julio Adrián ‘N’, alias ‘El Patines’, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de Samuel ‘N’, en Nogales, Sonora.

De acuerdo a las investigaciones, ‘El Patines’ junto con otras personas interceptaron el 2 de julio a la víctima cuando circulaba por la calle Abelardo L. Rodríguez.

Al llegar a la esquina con Rodolfo Soria de la colonia Fundo Legal, lo sometieron y retuvieron en contra de su voluntad, amenazándolo con un cuchillo, para luego ser obligado a caminar hacia un domicilio, ubicado en la calle Cubillas.

En ese lugar lo mantuvieron privado de su libertad, amarrado de pies y manos, y lo golpearon en diversas partes de su cuerpo con manos y pies.

Un día después, cerca de las 22:00 horas, la víctima logró desatarse y aprovechó un descuido de los captadores para escaparse por el techo del domicilio.

Tras demostrarse la probabilidad de que sea el responsable por esos hechos y que el juez lo haya determinado así, ‘El Patines’ fue recluido en un Centro de Reinserción Social (Cereso) a la espera de las siguientes etapas del proceso penal que enfrenta.