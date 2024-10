Detienen a hombre por golpear brutalmente a su hijastro de 7 años

Una vecina, alertada por los gritos del menor, llamó a las autoridades tras escuchar al niño suplicar al hombre que dejara de golpearlo.

Alejandro 'N', de 26 años, fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público luego de ser acusado de agredir a su hijastro de siete años utilizando un cinturón.

El hecho fue reportado a las 23:10 horas de ayer en una vivienda ubicada en las calles Mariano Escobedo entre Campeche y Tabasco de la colonia San Benito.

Una vecina, alertada por los gritos del menor, llamó a las autoridades tras escuchar al niño suplicar al hombre que dejara de golpearlo. De acuerdo con el relato de la denunciante, el pequeño gritaba frases como "No me pegues" , "me arde" , "me duele" , y "no quiero dormir con él" .

Al llegar al lugar, los agentes observaron al menor, quien presentaba visibles marcas en ambas piernas, aparentemente causadas por el cinturón. Además, el niño manifestaba dolor en la cabeza y continuaba llorando.

Alejandro 'N' admitió a los oficiales que había utilizado el cinturón para "corregir" al niño, argumentando que este se negaba a irse a dormir y que había dejado su habitación.

Tras constatar el maltrato físico, los agentes procedieron con la detención, mientras que el menor fue trasladado a la línea de atención infantil Sálvalos para recibir el apoyo correspondiente.