El vicefiscal Jesús Francisco Moreno Cruz confirmó que la hielera encontrada el miércoles en la colonia San Benito contenía carne de puerco y un mensaje intimidatorio.

La hielera con supuestos restos humanos encontrada la tarde del miércoles en un negocio de la colonia San Benito contenía carne de cerdo, confirmó el vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz.

Indicó que al lugar acudieron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales, quienes determinaron que el contenido correspondía a restos de puerco. La autoridad mantiene abierta una investigación por el delito de amenazas.

"Al lugar acudieron agentes de la AMIC para iniciar el procedimiento, junto con la Dirección de Servicios Periciales, y se determinó que eran restos de carne de puerco. Hay una investigación en curso por el delito de amenazas" , explicó.

Detalló que la primera línea de investigación señala que una persona cercana al negocio colocó la hielera con fines intimidatorios, ya que junto a la carne se encontró una cartulina con un mensaje de inconformidad.

"Trae un mensaje de inconformidad, lo que podría traducirse como una amenaza; hasta el momento es lo único que puedo pronunciar al respecto" , agregó.

Moreno Cruz puntualizó que, si bien el delito de amenazas es común en Hermosillo, no se tenía registro de un caso con estas características. Al continuar la investigación, dijo, no se puede revelar más información.