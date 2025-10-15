Cuerpos localizados en carretera 26 fueron completamente identificados y entregados a sus familiares: FGJE

Los cuerpos localizados a principios de este año en las inmediaciones de la carretera 26 ya fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares, informó Jesús Francisco Moreno Cruz, vicefiscal de investigaciones, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Precisó que las 60 víctimas fueron reconocidas mediante pruebas de ADN, fotografías o huellas dactilares, y añadió que ya se encuentran detenidas cinco personas ya se encuentran vinculadas a proceso por su responsabilidad en estos hechos.

“De acuerdo con las investigaciones se cometió el delito de desaparición por particulares con resultado de muerte, ya tenemos capturados y judicializadas a cinco personas” , dijo.

Agregó que dos personas más ya fueron identificadas y que las autoridades continúan trabajando para lograr su pronta captura, cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.

Asimismo, señaló que el hallazgo de estos cuerpos está relacionado con actividades de la delincuencia organizada, y que los homicidios son atribuidos a un solo grupo delictivo.



