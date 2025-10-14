La Fiscalía de Sonora confirmó que los 60 cuerpos encontrados en enero en la zona rural poniente de Hermosillo ya fueron identificados y entregados a sus familias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que el caso de los 60 cuerpos localizados a finales de enero en un sitio de búsqueda del kilómetro 20 de la carretera 26, en la zona rural poniente de Hermosillo, ha sido esclarecido y se encuentra judicializado.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido la noche de este martes 14 de octubre, la dependencia precisó que hasta el momento se han judicializado a siete personas, de las cuales cinco ya fueron capturadas. Se trata de Sergio Andrés 'N', Roberto 'N', Ángel Ubaldo 'N', Jesús José 'N', alias El Siete, y Daniel Antonio 'N'.

Las autoridades detallaron que los dos restantes cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares, y se emitieron las fichas de colaboración correspondientes para su localización.

La FGJE indicó que las investigaciones permitieron determinar que las víctimas fueron privadas de la vida en el contexto de ajustes de cuentas entre grupos del crimen organizado.

Asimismo, confirmó que todos los cuerpos fueron identificados mediante pruebas genéticas realizadas por el Servicio Médico Forense y posteriormente entregados a sus familiares.

El hallazgo, realizado el pasado 28 de enero por integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz, generó una amplia movilización en la zona, luego de que se localizaran restos humanos de 60 personas, todas del sexo masculino, en su mayoría originarios del sur de Hermosillo.