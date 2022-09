Choque en la carretera Álamos-Navojoa deja tres hombres lesionados

Tres personas lesionadas y cuantiosas pérdidas fue el saldo que dejo un percance vial registrado sobre la carretera estatal Navojoa-Álamos.

Los hechos se registraron la noche de este miércoles alrededor de las 19:40 horas, en el kilómetro 18 de dicho tramo carretero.

De acuerdo a la información proporcionada por el director del Departamento de Bomberos de Navojoa, Jesús Edmundo Valdez Reyes, el accidente se suscitó cuando el conductor de un tráiler Kenworth de color azul, con una cama baja que transportaba maquinaria pesada, circulaba en dirección de norte a sur por un tramo de terracería, y al intentar tomar la carretera estatal dio vuelta hacia su derecha, impactando por alcance al conductor de una Ford 150 tipo pick up de color blanco, mismo que se desplazaba de oriente a poniente, y al no traer luces el tráiler no se percató de su presencia.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la pick up perdió el control del volante, ocasionando que saliera fuera de la carretera.

Fueron testigos oculares los que hicieron el llamado al 911, arribando al lugar elementos y paramédicos del cuerpo de Bomberos de Navojoa y Álamos, quienes se encontraron con tres hombres prensados dentro de la camioneta, por lo que se coordinaron para realizar las maniobras de rescate.

Una vez puesto a salvo, a bordo de las ambulancias del Departamento de Bomberos Navojoa, tres hombres de entre 25 y 35 años de edad fueron trasladados al Hospital General de Zona Número 3 del IMSS Navojoa, quienes fueron reportados estables, con golpes en diferentes partes de su cuerpo.

Agentes de la Policía Municipal de Navojoa tomaron nota de los hechos.