El apodado como ‘El Chango’ tenía orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia.

Adrián Alberto ‘N’, objetivo prioritario del área del Cerro de la Campana, fue capturado por elementos de la Policía Preventiva de Hermosillo durante un operativo la tarde del pasado martes en la colonia Pimentel, en Hermosillo.

El apodado como ‘El Chango’ tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo a personas.

El sujeto fue interceptado por los agentes policiacos a las 12:10 horas en las calles Soyopa entre José S. Healy y José Carmelo.

Al individuo, de 24 años de edad, le decomisaron cinco envoltorios conteniendo una sustancia granulada al parecer ‘cristal’.

El joven tenía orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia en las personas por dos o más personas ejecutado de noche, utilizando arma de fuego en número de dos.

Finalmente, Adrián Alberto ‘N’ fue presentado ante la autoridad investigadora correspondiente.