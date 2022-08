Se llevó más de 20 mil pesos de tienda cosméticos... y no ha sido la única

Dos computadoras, más de 20 mil pesos, reproductores de música y diversos accesorios se robó un ladrón de una tienda ubicada en una plaza comercial de Villa Satélite que se encuentra en el bulevar Colosio y Paseo de la Herradura.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 29 de agosto a las 6:00 horas, un sujeto de color claro, delgado, y cabello rubio fue captado por las cámaras de seguridad de los diversos negocios de la plaza mientras se retiraba del punto con una mochila a los hombros y bolsas con los diversos artículos.

La propietaria del negocio quién por seguridad omitió su nombre compartió que después de enterarse de lo que sucedió en su tienda realizó el reporte al 911, acudiendo la unidad eléctrica e166 a tomar nota de lo sucedido.

“Cuando sucede, hablo a la policía, atienden al llamado, no tardaron ni 15 minutos, luego, luego estuvieron, me toman datos, levantan el parte y ellos me dicen que tengo que ratificar me comentan que cualquier avance en la investigación ellos me avisan y por mientras me contactan con el oficial que ronda por la zona”, expresó la emprendedora.

El mismo lunes después de que se atendiera el robo por los elementos de seguridad pública municipal, el negocio de concept store publicó en sus redes sociales las imágenes del presunto ladrón acompañado del siguiente texto.

“La mañana del día de hoy esta persona se metió a nuestra tienda a robar. Las cámaras del local de enseguida lograron grabarlo, les pedimos atentamente si logran distinguirlo o lo reconocen se contacten con nosotros, ya se dio parte a la policía y se hizo la denuncia correspondiente, se dará recompensa por la info. Nuestro equipo les agradece de antemano”…

Ya ha robado en otros negocios

Tras dar a conocer el material audiovisual, algunos propietarios de negocios identificaron al presunto ladrón, se comunicaron con ella para expresarle sus experiencias, al señalar que el individuo del video como presunto autor de robos a comercios en el área desde hace 3 años.

“Me empiezan a mandar mensajes, bastantes negocios, como ocho de que la misma persona a la misma hora, se nota por el color de cabello de la persona, muy maquillado se ve que es la misma persona, por sus rasgos, por como camina se ve que es la misma persona”.

La joven expresó que se pueden comunicar a las redes sociales de “Algo Bonito Concept Store” en caso de tener información acerca de los artículos o conocer el paradero del presunto ladrón para poder turnarlo ante la autoridad correspondiente.