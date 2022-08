Cierran accesos a Río San Miguel; buscan automóvil que fue arrastrado

Habitantes de la zona vieron como el vehículo iba siendo llevado por la corriente.

Por tierra y por aire elementos de bomberos y Protección Civil Municipal se abocaron por más de cinco horas en la búsqueda de un vehículo que presuntamente había arrastrado la corriente, por lo que todos los accesos al Río San Miguel, desde Hermosillo hasta Pesqueira fueron cerrados para evitar algún incidente.

Al centro de comando C5 llegó el reporte sobre un vehículo que habitantes del sector vieron ser arrastrado por la corriente, volcado con las llantas hacia arriba a 4 km delante de Zamora, informó Francisco Javier Ramírez Ibarra subdirector de Bomberos Hermosillo.

Dijo que al tener conocimiento de esto se activaron 3 unidades de bomberos, el grupo de tecnologías con drones y 10 elementos de Bomberos.

Los especialistas en este tipo de rescate peinaron un tramo de 8 kilómetros, sin tener hasta el momento señales de dicho automóvil.

Ramírez Ibarra indicó que personal de bomberos estableció una base de vigilancia en el puente ubicado en San Pedro el Saucito a la expectativa de ubicar el vehículo.

“Esperamos que el vehículo no haya llevado tripulantes y sean solo pérdidas materiales” , mencionó.

Los elementos del cuerpo de bomberos seguirán patrullando el área y permanecerán abajo del puente del Río San Miguel, en San Pedro El Saucito, por si se requieren los servicios de ayuda y se retirarán hasta que baje la crecida del agua.

Una vez más, Francisco recomendó a la ciudadanía tomar todas las precauciones pertinentes, no salir de casa si no es necesario y evitar cruzar ríos o arroyos para que no haya accidentes fatales.