Recuperan dinero sustraído en solitario asalto a banco

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas del miércoles, cuando varios sujetos efectuaron el asalto en el interior de una sucursal bancaria y el robo de una bolsa con dinero en efectivo.

Luego de que se registrara el asalto en una sucursal bancaria ubicada en la colonia Valle Escondido, al poniente de la ciudad, se llevó a cabo una intensa persecución la cual concluyó en la colonia Verbena con la recuperación del dinero robado.

Sin embargo, el responsable no logró ser detenido luego de que abandonara un sedán tipo pick up, los asaltantes utilizaron para efectuar el escape, sin embargo no consideraron que la bolsa que robaron contaba con un localizador.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, mismos que iniciaron un intenso operativo de búsqueda por calles circunvecinas hasta localizar el vehículo en el que los hampones efectuaron el escape.

Los delincuentes dejaron la unidad en la colonia la Verbena para emprender la huida a pie perdiéndose en un predio en estado de abandono, dejando el pick up y la bolsa con el dinero.

Inmediatamente la zona donde se encontraba el vehículo de los ladrones quedó asegurada para llevar a cabo las indagatorias correspondientes y el resguardo del dinero para ser entregado al banco.

Igualmente, el operativo siguió en pie para tratar de localizar a los presuntos ladrones que se perdieron en el monte cerca de la colonia La Verbena.