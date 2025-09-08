El Departamento de Comercio de Estados Unidos aplicó aranceles de entre 22.27% y 32.05% a la varilla corrugada mexicana, que junto con otras tarifas elevan su costo hasta 80% en el mercado.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso nuevas tarifas antidumping a la varilla corrugada de acero proveniente de México, consideradas las más altas hasta ahora.

De acuerdo con el acta publicada el 4 de septiembre en el Registro Federal estadounidense, las cuotas compensatorias oscilarán entre 22.27 por ciento y 32.05 por ciento y entran en vigor a partir de este lunes.

Fuentes de acereras mexicanas advirtieron que, al sumarse a los aranceles de 50 por ciento derivados de la Sección 232 de la Ley de Seguridad Nacional, el producto quedará prácticamente fuera del mercado estadounidense, ya que alcanzará un sobreprecio de hasta 80 por ciento para el consumidor final.

Un directivo de una empresa siderúrgica señaló que las compañías afectadas apelarán la medida ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, instancia que recientemente declaró ilegales otros aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Sin embargo, reconoció que el proceso podría extenderse por un par de años.

Aunque el acta menciona de forma específica a Deacero y Talleres y Aceros (Tyasa), el castigo se extiende a todas las acereras mexicanas.

“El Departamento de Comercio de EU determinó que Deacero e Ingeteknos Estructurales (Grupo Deacero) y TA 2000 (Tyasa) vendieron barras de refuerzo de acero para concreto a un precio inferior al valor normal durante el periodo de revisión, del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023”, establece la publicación oficial.

La medida deriva de la orden antidumping aplicada desde 2017 a la varilla corrugada mexicana para refuerzo de concreto en construcción, la cual se somete a revisión administrativa cada año.

Una fuente de Deacero aseguró que, desde esa fecha, la empresa ha trabajado en reducir el diferencial de precios hasta niveles cercanos a 1 por ciento mediante reportes continuos al Departamento de Comercio de Estados Unidos.