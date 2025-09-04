La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y Estados Unidos instalaron una mesa de trabajo para revisar 50 barreras que Washington considera obstáculos al comercio, aunque no todas están relacionadas con el T-MEC.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que tras su reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ambos gobiernos acordaron analizar al menos 50 “barreras” comerciales que la administración de Donald Trump considera limitan el intercambio bilateral.

Durante su conferencia matutina de este jueves 4 de septiembre, Sheinbaum precisó que estos puntos no necesariamente implican violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que responden a observaciones específicas de Washington.

La mandataria detalló que la revisión de las observaciones se llevará a cabo en una mesa alterna encabezada por Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

"Ellos tienen una serie de planteamientos donde dicen que hay problemas, no necesariamente violaciones al tratado, sino ‘barreras’ al comercio. Nosotros también hemos puesto temas sobre la mesa”, explicó.

Entre los asuntos que México llevará a discusión se encuentran los aranceles al jitomate y el cierre de la frontera a la exportación de ganado, medidas que el gobierno considera ajenas a lo establecido en el T-MEC.

Revisión caso por caso

Sheinbaum indicó que la negociación será punto por punto. Algunas de las observaciones estadounidenses serán desestimadas con argumentos técnicos, mientras que otras podrían derivar en acuerdos bilaterales.

“Ellos tienen estas barreras que han planteado, algunas que consideramos que no existen y se les dan los argumentos, y otras donde podemos ver si se llega a algún acuerdo”, señaló.

Conclusión

El gobierno mexicano insistió en que la mesa de trabajo permitirá atender las inquietudes comerciales de ambos países y avanzar en un intercambio más fluido, con respeto a los compromisos del T-MEC y a los intereses de los productores nacionales.