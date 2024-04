AT&T admite filtración de datos a la 'dark web' de 73 millones de clientes

En un comunicado emitido el pasado 30 de marzo, la compañía AT&T dio a conocer que se publicaron en la 'dark web' los datos de 65.4 millones de exclientes y 7.6 millones de clientes actuales.

El gigante de las telecomunicaciones, AT&T, confirmó la filtración masiva de datos personales de más de 73 millones de cuentas de usuarios, según un comunicado emitido recientemente.

Esta filtración, que se remonta a aproximadamente dos semanas atrás, ha comprometido la seguridad de aproximadamente 7.6 millones de cuentas actuales y 65.4 millones de cuentas de antiguos clientes.

Entre los datos filtrados se encuentran información personal sensible, que incluye nombres completos, direcciones de correo electrónico, direcciones postales, números de teléfono, números de la Seguridad Social, fechas de nacimiento, números de cuenta de AT&T y códigos de acceso.

AT&T ha subrayado que la filtración afecta exclusivamente a clientes en Estados Unidos y que, según su análisis preliminar, los datos parecen ser de 2019 o anteriores. La empresa ha iniciado una investigación en colaboración con expertos en ciberseguridad internos y externos para determinar el alcance y el origen exacto de la fuga de datos.

Hasta el momento, AT&T no ha confirmado si los datos filtrados proceden directamente de sus servidores o de alguno de sus proveedores. Sin embargo, como medida inicial, la empresa ha tomado la iniciativa de enviar millones de mensajes a los usuarios afectados, instándoles a cambiar sus contraseñas de inmediato. A pesar de ello, la compañía no ha encontrado pruebas de accesos no autorizados a su sistema.

En respuesta a este incidente, AT&T ha afirmado que seguirá evaluando la situación y ofrecerá supervisión de crédito a su costa en los casos que corresponda. Aunque la empresa asegura que este incidente no ha tenido un impacto material en sus operaciones hasta la fecha, la filtración de datos personales de esta magnitud plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de la información de los clientes.

Es importante destacar que esta filtración se produce apenas semanas después de un apagón masivo que afectó a millones de clientes de telefonía móvil en todo el país, aunque AT&T ha negado que este incidente esté relacionado con un ciberataque y lo ha atribuido a un error técnico. En ese momento, la compañía ofreció una compensación de 5 dólares a los clientes afectados por las molestias ocasionadas.