Refinería Dos Bocas agravaría la situación financiera de Pemex

El IMCO dio a conocer que la Refinería Dos Bocas ha tenido un sobrecosto de hasta el 50% del presupuesto inicial, sumado a que la opacidad y falta de planeación nunca revelaron el verdadero costo-beneficio de este proyecto que traerá a Pemex más pérdidas económicas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que la entrada en operación de Refinería Dos Bocas, en Tabasco, probablemente se traducirá en mayores pérdidas para la subsidiaria Pemex Transformación Industrial (PTRI), lo que agravaría más la situación financiera de Petróleos Mexicanos.

Esto parte de un análisis realizado previo a que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure en los próximos días una de las que aparenta ser parte de las obras insignia de su administración, la cual, según el IMCO se ha caracterizado por su opacidad y falta de planeación

"No cuenta con análisis de costo-beneficio, las obras se iniciaron sin una manifestación de impacto ambiental, no se valoraron alternativas más eficientes para incrementar la producción de petrolíferos en el país. Además, no se conocen los verdaderos costos del proyecto" , expresó.

El IMCO destacó que Pemex Transformación Industrial, subsidiaria encargada del negocio de refinación y petroquímica, ha reportado pérdidas acumuladas por un billón 280 mil millones de pesos entre 2011 y 2021, es decir, un promedio de 116.7 mil millones de pesos anuales

"Sólo en este último año, PTRI reportó una pérdida de 219.8 mil millones. Además, fue la única subsidiaria que reportó pérdidas brutas, es decir, que los ingresos que obtuvo por la venta de petrolíferos (gasolinas, diésel, combustóleo, entre otros) fueron menores que el costo de insumos para su elaboración" , detalló.

"Si se consideran las pérdidas que presenta actualmente PTRI debido a deficiencias operativas y a las condiciones del mercado de combustibles, la entrada en operación de la refinería Olmeca probablemente se traducirá en mayores pérdidas para esta subsidiaria, lo cual agravará aún más la situación financiera de Pemex" .

El análisis del IMCO arrojó que la nueva refinería no viene acompañada de cambios estructurales que le permitan a la subsidiaria ser más competitiva, y al mismo tiempo, la empresa tendrá menos recursos disponibles para financiar proyectos en actividades rentables como la exploración y producción de hidrocarburos.

Como consecuencia de la mala planeación del proyecto, la construcción de la refinería ha enfrentado sobrecostos, ya que la inversión prevista fue de alrededor de 160 mil millones de pesos (8 mil millones de dólares), pero López Obrador anunció hace unos días un sobrecosto de entre 3 y 4 mil millones de dólares, es decir de un 38 a un 50 por ciento más que lo estipulado en el presupuesto original, sin considerar que el monto final todavía podría aumentar más.

"El proyecto ha sido desarrollado por una empresa filial de Pemex (PTI Infraestructura de Desarrollo) que por su naturaleza jurídica, no tiene las mismas obligaciones de transparencia que las empresas subsidiarias o el corporativo, por lo que no hay información suficiente para el proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en la cuenta pública" , recalcó el IMCO.