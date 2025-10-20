Reducción de cartera de crédito agrícola por condiciones climáticas.

La sequía severa en algunas partes del país tiene afectada la producción agrícola, con retrasos en cosechas y en comercialización, frente a lo cual las uniones de crédito han optado por "apretar" la llave de crédito a ese sector para disminuir sus riesgos.

Las uniones de crédito son financieras no bancarias cuyo propósito es facilitar a diversos sectores de la economía, sobre todo al agropecuario, el acceso al crédito e inversión; actúan como un instrumento para disminuir los costos de financiamiento en beneficio de sus socios, lo que les permite recibir préstamos en condiciones más favorables que las del mercado.

La Unión Agrícola de Cajeme arrancó el año con una cartera de crédito total de 128 millones de pesos y en el transcurso del año la fue reduciendo hasta registrar 112 millones de pesos para julio, lo que significó a su vez una disminución de 38 por ciento anual, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Agrícola del Yaqui tenía una cartera de crédito total de 375 millones de pesos en enero que disminuyó a 339 millones de pesos en julio.

Y Agrícola del Mayo, después de haber registrado una cartera de crédito total de 75 millones de pesos en enero, bajó a 64 millones de pesos para julio.

"Han optado por mantener cautela en sus programas de colocación" , dijo PCR Verum en un análisis del pasado 15 de octubre.