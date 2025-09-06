El mandatario estatal resaltó que, gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno de México, respaldadas por la presidenta Sheinbaum, se concretó un recurso por el orden de los 230 millones de pesos para las y los productores sonorenses.

Como parte de las acciones para fortalecer al campo sonorense ante los retos que implica el cambio climático, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se reunió con productores agrícolas del sur de la entidad para informar sobre los programas y apoyos de más de 385 millones de pesos que ha impulsado el Gobierno de Sonora con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en beneficio del sector primario.

El mandatario estatal, acompañado de la secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Célida López Cárdenas y el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Juan González Alvarado, resaltó que, gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno de México, respaldadas por la presidenta Sheinbaum, se concretó un recurso por el orden de los 230 millones de pesos para las y los productores sonorenses, en seguimiento a las acciones para enfrentar los efectos climáticos por los que atraviesa el estado, así como para procesos de rastreo fitosanitario.

Recordó que, por parte del estado se han invertido más de 120 millones de pesos en apoyos al campo para solventar la situación por escasez de agua que inició desde años pasados, además de los 35 millones de pesos que se han dispersado para el precio del trigo cristalino.