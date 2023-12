¿Qué tan buena idea es comprar un auto 'chocolate'? Aquí te decimos

Si tienes pensado comprar un auto de procedencia extranjera, comúnmente conocidos como chocolate, aquí te decimos por qué no es la mejor idea.

Para muchas personas es casi indispensable contar con un carro que pueda llevarlos de forma segura a cualquier lugar. Pero como no siempre se cuenta con mucho presupuesto, se suelen buscar opciones para adquirir un modelo fácil, rápido y más barato, y los autos chocolate podrían parecer interesantes. Pero cuidado, no son una buena inversión.

Autos chocolate, más desventajas que ventajas

Antes de explicar las razones por las que es una mala inversión el comprar un auto chocolate, te explicaremos a qué se refiere este término.

De acuerdo con Autofact, empresa de venta de carros usados, los autos chocolate son vehículos importados de Estados Unidos, Canadá u otros países, cuyas versiones o marcas no se encuentran comercializadas en México, también pueden ser modelos descontinuados que ya no operan bajo las normas de emisiones vigentes de nuestro país.

Este tipo de autos siempre han existido y circulado en México. Sin embargo, esto ha representado una amenaza para el mercado nacional de modelos nuevos y usados.

Quizá pienses que la compra de autos chocolate se ha desestimado solo por el riesgo que representan para el mercado automotriz nacional, pero la realidad es que estos vehículos tienen un par de desventajas que te harán pensar más de dos veces antes de adquirir uno.

Son autos descontinuados

La gran mayoría de estos autos son modelos o versiones que las marcas dejaron de fabricar, por ende, no solo estás comprando un carro que ya no se comercializa en nuestro país, sino que también se trata de un coche obsoleto sin piezas de repuesto, lo que puede llegar a ser un verdadero problema en caso de que sea necesario cambiarlas.

No cuentan con el respaldo de una concesionaria

Si llegas a notar cualquier anomalía en tu auto lo más probable es que se te dificulte repararlo ya que al no tener un taller especializado disponible tendrás que buscar uno por tu propia cuenta. Al ser versiones que ya no se fabrican, es muy probable que gastes mucho dinero en la reparación, además de que eso no te garantiza que el coche quede completamente funcional.

Son más difíciles de asegurar

Aunque la adquisición del auto se haga de manera legal, la compra de un seguro será difícil ya que las empresas no se arriesgarían por un vehículo sin respaldo oficial de alguna marca o empresa.

Problemas mecánicos

Es común que estos autos lleguen al país con daños mecánicos, los cuales no se pueden componer ya que no hay disponibilidad de piezas o las reparaciones son muy costosas.

Tomando en cuenta esta información, debes poner en la mesa todas las ventajas y desventajas que representaría para ti el comprar un auto chocolate; tal vez de momento parezca una buena idea, pero con el tiempo es casi seguro que te darás cuenta de que la inversión no vale la pena.