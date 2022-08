Usuarios de Reddit pueden comprar criptomonedas con FTX pay

A través de un comunicado, FTX pay anunció que usuarios de Reddit ya podrán comprar criptomonedas y administrar sus puntos gracias a esta integración.

Reddit ahora permite a los usuarios comprar criptomonedas Ethereum en la plataforma a través de una integración con FTX, el intercambio de criptomonedas propiedad del multimillonario Sam Bankman-Fried.

En un comunicado de prensa, FTX anunció que los usuarios de Reddit ahora pueden usar el sistema de pago de la empresa, FTX Pay, al administrar sus puntos comunitarios basados en blockchain.

Reddit implementó por primera vez los puntos de la comunidad en 2020 como una forma de recompensar a los usuarios por interactuar con una comunidad. Estos puntos existen en la cadena de bloques de Ethereum y se almacenan en la "Bóveda", la billetera basada en la cadena de bloques de un usuario que también contiene los avatares coleccionables de NFT (token no fungible) que Reddit presentó el mes pasado.

Reddit muestra los puntos de la comunidad de un usuario junto a su nombre de usuario como una medida de su reputación, pero también ofrece varias formas de usarlos, como obtener membresías específicas de la comunidad, votar decisiones, recompensar a los creadores en la plataforma y enviar consejos.

Solo los usuarios de dos subreddits, r/Cryptocurrency y r/ForniteBR pueden utilizar los puntos de la comunidad en este momento, pero Reddit planea expandirlo a otras comunidades en el futuro.

Pero debido a que los puntos de la comunidad viven en la cadena de bloques de Ethereum, los usuarios incurrirán en tarifas de gas, o el costo asociado con la realización de una transacción en la cadena de bloques de Ethereum, al usar los puntos.

Como señaló el portal Fortune, esto significa pagar una tarifa en Ethereum, que algunos usuarios pueden no tener, o pueden no saber cómo obtener. La asociación de Reddit con FTX permitirá a los usuarios convertir moneda fiduciaria (la moneda nacional de un país, como USD) a Ethereum para cubrir esos costos, lo que debería hacer que los puntos de la comunidad sean más accesibles para las personas que no saben mucho sobre criptografía.

"Los usuarios necesitan Ethereum para las tarifas de gas para realizar transacciones con sus Puntos en la cadena, y FTX Pay les permite hacer eso", dijo Amy Wu, directora de FTX Ventures, en un tuit.

"Reddit es pionero en aprovechar el poder de blockchain para empoderar a las comunidades en línea para que sean dueñas y controlen sus comunidades. ¡Estamos emocionados de apoyarlos a ellos y a sus usuarios en este viaje!"

Además de facilitar la compra de Ethereum en la plataforma, la integración de Reddit de FTX también podría representar la apuesta de Bankman-Fried sobre la longevidad del fenómeno de las acciones de memes que se originó en Reddit. El año pasado, la actividad en subreddits, como r/WallStreetBets, ayudó a impulsar las acciones de GameStop a alturas sin precedentes.

En mayo, Bankman-Fried reveló una participación del 7,6 por ciento en Robinhood, la plataforma de libre comercio popular entre los jóvenes inversores , y corre el rumor de que podría estar considerando adquirir la empresa . FTX también llevó el comercio tradicional de acciones a todos los usuarios de EE. UU. el mes pasado .