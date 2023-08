Productores del sur de Sonora pagarán un 5% extra en compra de semillas

El consejero del Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora (Pieaes), Juan Pablo Mendoza Molina, comentó que este cobro adicional lo está haciendo el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

Además de haberse enfrentado a una difícil situación económica por los bajos precios del trigo, productores del sur de Sonora ahora tendrán que pagar un 5 por ciento extra al momento de comprar las semillas para el próximo ciclo agrícola.

El consejero del Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora (Pieaes), Juan Pablo Mendoza Molin, comentó que este cobro adicional lo está haciendo el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), el cual pertenece al Gobierno Federal.

“Quieren cobrar regalías por la semilla que se está produciendo y cuando el productor vaya y compre para la siembra o reproducción de semilla tiene que pagar el 5 por ciento del valor de la semilla, por ejemplo, si la tonelada vale 20 mil pesos tienen que pagar mil pesos de impuesto”, explicó.

Recorte de presupuesto anual

Destacó que, estas acciones del Inifap se deben a que el Gobierno Federal les recortó el presupuesto anual, por lo que ahora buscan reponer sus recursos con estas aportaciones adicionales por parte del sector agrícola.

Sin embargo, dijo, los productores del sur de Sonora ya aportan entre 3 y 4 millones de pesos para los trabajos de investigación que realiza esta institución, además de que los especialistas hacen uso de terrenos e infraestructuras que le pertenecen al patronato.

“Nosotros ya aportamos para la investigación y ahora tenemos que pagar un impuesto, si no tiene el Inifap el sustento legal para cobrar no se tiene que pagar. Lo que pasa es que a ellos le quitaron la mayor parte del presupuesto, pero nosotros como productores no nos pueden cargar eso”, indicó.

Reiteró que, el sector agrícola no puede tener gastos adicionales porque en el pasado ciclo agrícola se vieron afectados económicamente por la comercialización de los granos, ya que no se recibieron los apoyos solicitados por parte del Gobierno Federal.

Actualmente, dijo, están solicitando una reunión con autoridades del Inifap para llegar a un acuerdo favorable, de lo contrario se verían obligados a ampararse para no pagar este porcentaje adicional.