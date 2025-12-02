El tipo de cambio muestra una variación marginal a la baja al inicio de la sesión, mientras los mercados aguardan cifras laborales de Estados Unidos que definirán la política monetaria de la Reserva Federal rumbo al cierre del año.

El precio del dólar en México inició la jornada de este martes 2 de diciembre de 2025 con un descenso moderado tras la apertura de los mercados financieros. La divisa estadounidense cotiza en un promedio de 18.29 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 0.07% en comparación con los 18.31 pesos registrados durante la sesión previa, según reportes de Dow Jones.

El comportamiento del tipo de cambio responde a la cautela de los inversores, quienes esperan la publicación de nuevos datos económicos en Estados Unidos. De acuerdo con un análisis financiero de Monex, la atención del mercado se centra en la Encuesta Sobre Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS), programada para difundirse este martes.

Esta encuesta posee una importancia vital para los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (FED). Al contar con información económica limitada antes de su próxima reunión de política monetaria, el desempeño en la generación de empleo funcionará como un indicador clave para ajustar las expectativas de normalización de las tasas de interés por parte de los operadores financieros.

Datos clave

En cuanto a la rentabilidad semanal, el dólar estadounidense anota una disminución del 0.54% en los últimos siete días. En el balance anual, la divisa acumula un descenso del 10.01% frente a la moneda nacional, consolidando una tendencia a la baja en el largo plazo a pesar de la volatilidad reciente.

Por otro lado, Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte en su análisis que, si bien persisten riesgos, México mantiene una posición sólida frente a otras economías emergentes. El país ha logrado sobresalir incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica de los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump generaron inquietud inicial, pero la percepción de una conducción económica pragmática favoreció la narrativa sobre la estabilidad nacional.

Esta imagen positiva incrementó el atractivo de México para los fondos internacionales, posicionándolo como uno de los destinos preferidos de inversión en América Latina. La reconfiguración del comercio global actúa como un factor determinante en este escenario. En un entorno de tensiones comerciales, México prioriza una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio equilibrado.

<single-image data-is-interactive="false"> Shutterstock</single-image>

Riesgos latentes

Sin embargo, la advertencia reciente sobre la imposición de aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos, sumado al 25% en el sector automotriz, reavivó las especulaciones entre los inversionistas. Existe preocupación sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere relevancia estratégica. Aunque el proceso formal no ha iniciado, la renegociación podría abrir oportunidades frente a competidores asiáticos. Si la revisión aporta certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición para la relocalización de cadenas productivas.

Los analistas de GBM proyectan un crecimiento económico limitado de 0.5% para este año, aunque prevén condiciones más favorables para el segundo semestre. La inversión podría experimentar mayor dinamismo impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y la tendencia descendente en las tasas de interés.

Entorno volátil

Sectores como consumo, tecnología, salud y fintech muestran resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión. La recuperación de la confianza del consumidor y la digitalización bancaria se perfilan como factores de oportunidad. No obstante, persisten riesgos estructurales como la moderación en la generación de empleo formal y el aumento de la subocupación. Además, los flujos de remesas podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos.

El peso mexicano, moneda de curso legal y la primera en el mundo en utilizar el signo de $, se mantiene como la decimoquinta divisa más negociada a nivel global y la más transaccionada en América Latina. Actualmente, circulan monedas de diversas denominaciones y billetes de hasta 1,000 pesos.