La corriente en chorro polar y un río atmosférico provocan rachas de viento de hasta 60 km/h en el sur y oriente de la entidad, mientras las autoridades alertan sobre un marcado descenso térmico y probabilidad de nevadas a partir del jueves.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora emitió su reporte meteorológico correspondiente a este martes 2 de diciembre de 2025. El análisis técnico, sustentado en datos del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, destaca la presencia de fenómenos atmosféricos que impactan la región con vientos significativos y bajas temperaturas matutinas.

Para la jornada de hoy, la interacción entre la corriente en chorro polar y un río atmosférico genera condiciones de cielos parcialmente nublados. Este sistema provoca rachas de viento que oscilan entre los 40 y 60 km/h, afectando principalmente las zonas sur y oriente del estado.

El ambiente se mantiene muy frío durante las primeras horas del día. Los termómetros en las regiones oriente y norte registraron valores mínimos de entre -5°C y 10°C al amanecer, confirmando la persistencia de las condiciones invernales en las zonas altas y fronterizas de la entidad.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de Sonora durante el transcurso del próximo jueves 4 de diciembre. Este evento meteorológico ocasionará un marcado descenso en las temperaturas generales, así como la presencia de lluvias de ligeras a moderadas en diversos puntos del territorio.

Alerta invernal

La llegada de este sistema frontal incrementará la intensidad de los vientos, generando rachas fuertes. Asimismo, la autoridad estatal advierte sobre la probabilidad de caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa, por lo que se mantiene una vigilancia constante sobre la evolución del clima para los próximos días.

En el reporte detallado por municipios, Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 13°C y una humedad relativa del 75%. Se espera que la capital alcance un valor máximo de 28°C durante la tarde. Las condiciones indican cielos despejados, nula probabilidad de precipitación y vientos promedio de 10 km/h.

Ciudad Obregón registró una mínima de 14°C al amanecer, con una humedad del 90%. El pronóstico señala una temperatura máxima de 31°C, perfilándose como una de las localidades más cálidas del día. Se prevén cielos mayormente despejados y rachas de viento de 40 km/h.

Por su parte, Navojoa reportó una mínima de 14°C y espera alcanzar los 30°C. La región del Mayo mantendrá cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia, aunque los vientos podrían registrar rachas de hasta 40 km/h a lo largo de la jornada.

Vientos intensos

En la zona fronteriza, Nogales amaneció con 5°C y proyecta una máxima de 19°C. Agua Prieta registró la temperatura más baja entre las principales urbes con 3°C y espera una máxima de 21°C; sin embargo, esta ciudad enfrentará rachas de viento de hasta 55 km/h.

San Luis Río Colorado reportó 9°C como mínima y espera 23°C como máxima. Esta zona noroeste registrará vientos promedio de 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h. Finalmente, en el puerto de Guaymas, donde la mínima fue de 15°C y la máxima será de 26°C, también se pronostican rachas de viento de 60 km/h, manteniendo cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de lluvia.