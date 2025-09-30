Factores como la sequía y la demanda de consumidores elevan los precios de la carne de res

La primera quincena de septiembre se registró un aumento promedio del 12 por ciento en los precios de los productos pecuarios, impulsado principalmente por la carne de res. Durante este periodo, el kilo de res llegó a venderse hasta en 214 pesos, un incremento de 21.5 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2024.

En relación con agosto, el precio subió 2 por ciento, es decir, aproximadamente 4 pesos por kilo, según datos del Inegi y del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Para los consumidores mexicanos, las restricciones impuestas por Estados Unidos al ganado en pie procedente de México han tenido un impacto limitado en los costos. Productores estiman que más de 600 mil cabezas de ganado no han cruzado la frontera en lo que va del año.

Desde la implementación de estas medidas, entre noviembre de 2024 y agosto de este año, la carne de res ha acumulado una inflación de 17 por ciento.

Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, señaló que la sequía registrada desde 2022 en México y Estados Unidos, así como una demanda sostenida de los consumidores mexicanos, son los factores principales que presionan los precios.

"La subida de la carne es derivada de los temas de sequía, también a que la relación con el precio internacional con Estados Unidos. El ganado también ha subido de precio. Quienes consumen más carne son los deciles de más ingresos, la van a comprar aunque está más cara" , explicó Anaya.