La Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Res de EU expresa preocupación por la presencia del gusano barrenador en ganado de México

La Administración Trump debe hacer que el Gobierno de México rinda cuentas ante la aparición de un nuevo caso de infección del gusano barrenador en un ejemplar de ganado vacuno en el Estado de Nuevo León, aseguró una de las principales asociaciones de ganaderos de Estados Unidos.

A pesar de que las importaciones de ganado a través de la frontera están detenidas, la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Res de EU (NCBA, en inglés) pidió al Departamento de Agricultura exigir al Gobierno mexicano limitar los movimientos de ganado hacia el norte dentro del propio territorio mexicano.

"Es sumamente preocupante para la industria ganadera de EU que el gusano barrenador... se haya extendido tan al norte de México y ahora se encuentre a sólo 112 kilómetros de la frontera (de EU)" , dijo Colin Woodall, presidente de la NCBA, luego del caso detectado en Sabinas Hidalgo en Nuevo León.

"Pedimos al Departamento de Agricultura de EU que siga haciendo que México rinda cuentas y a urgirle que reduzca los movimientos de animales que podrían propagar el gusano barrenador hacia el norte" , añadió Woodall ante la preocupación de que de alguna manera pueda cruzar la frontera entre México y EU.

Desde el pasado 9 de julio, la Administración Trump ordenó el cierre total de la frontera a las importaciones de ganado desde México ante la aparición de un caso de gusano barrenador en el Estado de Veracruz dando reversa a una apertura paulatina contra la plaga que había sido acordada ante los dos países.

"La velocidad con la que se ha propagado a través de México es un recordatorio de que esta plaga representa una amenaza crítica y urgente para los ganaderos de EU" , dijo Woodall en un comunicado.

Aunque ya fueron asignados fondos federales para una planta de producción de moscas estériles en el Estado de Texas para combatir al gusano barrenador, la NCBA pidió también a la Administración Trump agilizar la construcción así como autorizar la aprobación de nuevos pesticidas para combatir la plaga.

Además del anuncio en agosto de una inversión de 750 millones de dólares para construir la planta de producción de moscas estériles en Edinburg, Texas, el Gobierno del presidente Donald Trump había ya comprometido 21 millones de dólares para modernizar una planta en Metapa de Domínguez, Chiapas.