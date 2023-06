Conoce las causas del precio actual del dólar

Luis Morfín, especialista en temas económicos y financieros, declaró para el noticiero EXPRESO 24/7 que, todo esto obedece a una serie de factores, y entre los más evidentes es que el tipo de cambio bajó cuando el Banco Central de Estados Unidos mantuvo la taza de interés en 4.25.

A pesar de que no haberse pronosticado, el super peso ha ganado mucho terreno y se ha mantenido en niveles altos, mientras que el dólar continúa a la baja, cerrando en 17.12 pesos este miércoles.

Luis Morfín, especialista en temas económicos y financieros, declaró para el noticiero EXPRESO 24/7 que, todo esto obedece a una serie de factores, y entre los más evidentes es que el tipo de cambio bajó cuando el Banco Central de Estados Unidos mantuvo la taza de interés en 4.25.

"Al mantener la taza, al no haberla bajado, que es lo que se esperaba porque lo que se ha estado haciendo es que ante la inflación que ha padecido el mundo y en este caso Estados Unidos y México, la estrategia o la política monetaria es aumentar la taza de interés por el costo del dinero para frenar el calentamiento de la economía", comentó.

Mencionó que, al aumentar la taza, la economía se retrae un poco, los créditos no aumentan, el circulante baja y por lo tanto, la inflación tiende a bajar, sin embargo, al no mover la taza el tipo de cambio bajó aún más, lo que significa que lo que está viendo el mundo inversionista que invierte en divisas, es comprar más dólares ahorita porque bajó y paga después.

Asimismo, explicó que el diferencial de tazas y el hecho de que la taza de interés en México ande seis puntos arriba de la taza de interés en Estados Unidos, provoca que muchos dólares se vengan para acá, para ganarle al rendimiento de la taza.

"Es una de las principales causas que están moviendo la taza de interés; el otro motivo tiene que ver obviamente con que el dólar a nivel global se está depreciando, por los aspectos políticos que trae Estados Unidos por los mismos aspectos de inflación, por las mismas expectativas de recesión que se espera que haya una leve recesión en Estados Unidos, hay una serie de causas a nivel global que hacen que el dólar no esté siendo demandado y se demanden otras divisas", dijo.

A decir del especialista, existen más causas además del diferencial de tazas, como la oportunidad del Nearshoring, que no es otra cosa más que la relocalización de plantas asiáticas para acercarse a los mercados, en este caso de Estados Unidos.

"Han entrado cerca de 13 mil millones de dólares adicionales a lo que ya se tenía pensado que iba a entrar en México y cuando se hacen estos anuncios, juegan las expectativas y las especulaciones, porque si ya llegaron 13, se dice que van a llegar otros 10 u otros 15 mil millones de dólares, la gente se empieza a proteger y especular con el tipo de cambio", indicó.

El turismo impacta la economía de México

Manifestó que, el turismo sigue impactando en la economía de México, pues son dólares que entraron y se quedaron para convertirse en pesos, por la entrada de exportaciones, mismas que generan mucho dólar, pero no son netas y hay que compensarlas con las importaciones.

Otro tema es la exportación del petróleo, pero a la hora de importar gasolina hay un déficit, por lo que realmente está generando el actual tipo de cambio tiene que ver por el diferencial de tazas, nearshoring y el turismo.

Por otro lado, consideró que el tipo de cambio aumentará, pues un círculo virtuoso de la economía, es que haya inversión, la cual genera empleo y demanda de dólares, pues a la hora de invertir, en México no producimos máquinas que producen máquinas y tenemos que importar la maquinaria y al tener una economía que está creciendo, pero al no crecer significa que no estamos invirtiendo, lo que significa que no estamos demandando dólares y no estamos comprando ni importando partes y componentes.

"Al mejorar la economía, significa que hay más inversión y vamos a tener que importar más de lo que estamos importando y la demanda de dólares va a tener que aumentar; la otra cosa es que la inflación está bajando en Estados Unidos y en México también la están reduciendo, pero al mitigarse la inflación, el diferencial de taza va a bajar", finalizó.